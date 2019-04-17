Швейцария уличила бывшего хозяина «Черкизона» в разбазаривании активов

Прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело против российского бизнесмена Тельмана Исмаилова, бывшего хозяина Черкизовского рынка в Москве. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, расследование ведется по трем статьям Уголовного кодекса Швейцарии: «мошенничество, связанное с арестом имущества должника», «фактическое сокращение активов в ущерб кредиторам» и «разбазаривание активов».

Расследование началось после обращения российского БМ-банка [бывший Банк Москвы] к компетентным органам Швейцарии за помощью в поиске спрятанных или отмытых в этой стране части средств, выданных под поручительство Исмаилова в качестве займов и кредитов. По данным БМ-банка, с 2012 по 2014 год компании «Руслайн 2000» и Tropicano Finance B.V. из группы АСТ, принадлежавшей хозяину Черкизовского рынка, получили свыше 230 миллионов долларов.

Издание отмечает, что в ходе судебных процедур за границей БМ-банку стало известно, что Исмаилов связан с рядом швейцарских компаний и физических лиц, на которых затем были переоформлены его активы, что и стало предметом расследования прокуратуры Цюриха.

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Представители бизнесмена узнали о расследовании в Швейцарии от газеты «Коммерсантъ». Прокуратура Цюриха не уведомила их о возбуждении уголовного дела. При этом источник в окружении Исмаилова указал на то, что у бизнесмена нет активов в Швейцарии.

В настоящее время структуры Исмаилова задолжали кредитору — БМ-банку, принадлежащему ВТБ, — 15 миллиардов рублей. В счет погашения долга у бизнесмена забрали ресторан «Прага», бизнес-центр «Тропикано», торговый центр АСТ и две квартиры на Кутузовском проспекте в Москве. Кредитору не удалось отсудить гостиничный комплекс класса люкс Mardan Palace в Анталье (Турция). Выяснилось также, что за восемь миллионов долларов из кредитных средств Исмаилов приобрел в США торговый центр Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе. Эта недвижимость была арестована и продана с торгов, однако вырученные средства пока заморожены.

Исмаилов проживает в настоящий момент в Черногории. В России его заочно обвинили в организации убийства в 2016 году предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева в Подмосковье, а также похищении в 2004 году певца Авраама Руссо. Предприниматель находится в международном розыске, выдана санкция на его арест.

Бизнесмен категорически отвергает обвинения, заявляя, что был оговорен.

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