Бывший владелец «Черкизона» письмо Путину назвал провокацией

Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов назвал провокацией публикацию агентством «Росбалт» письма президенту Владимиру Путину. Об этом предприниматель заявил в телефонном разговоре с РБК и подчеркнул, что такого письма он не писал: «Я вам скажу, что письма такого не было и быть не могло. Все остальное — это ложь. Я считаю, что это стопроцентная провокация, но, от кого она исходит, я не могу сказать, не могу даже предположить», — рассказал Тельман Исмаилов.

23 октября информационное агентство «Росбалт» сообщило, что Тельман Исмаилов написал Владимиру Путину письмо, в котором он якобы утверждал, что «стал жертвой бывших партнеров по бизнесу и обвинял их в коррупционных связях». При этом «Росбалт» ссылался на свой источник в правоохранительных органах, который «ознакомился с документом». В публикации также отмечалось, что бизнесмен описал расстановку сил, стоявших за контрабандным каналом, через который поставлялись товары на Черкизовский рынок, и что «бывшие партнеры начали на него атаку, подорвали его финансовое положение».

Тельман Исмаилов прокомментировал РБК возбужденные против него в России уголовные дела. В 2017 году ему выдвинули заочные обвинения в причастности к двойному убийству и незаконному обороту оружия. А в декабре 2017 года Следственный комитет передал Генпрокуратуре материалы с целью начала процедуры международного розыска Тельмана Исмаилова по линии Интерпола. 15 октября 2018 года бизнесмену было предъявлено заочное обвинение в организации похищения певца Авраама Руссо.

Тельман Исмаилов заявил, что Руссо «заставили, и он написал». «То же самое касается и других уголовных дел», — подчеркнул бизнесмен. «Все построено на оговоре меня одним человеком — Мехманом Керимовым», — утверждает бывший владелец Черкизовского рынка. Также РБК сообщает, что в ноябре 2016 года оперативники задержали Мехмана Керимова и Рафика Исмаилова, брата Тельмана Исмаилова, которых следствие подозревает в убийстве. Тогда источник издания, знакомый с материалами уголовного дела, сообщил, что Керимов сразу стал давать признательные показания против Тельмана Исмаилова.

Защита Исмаилова в мае этого года подала иск к «Росбалту» на 1 миллион рублей, и адвокат бизнесмена сообщила РБК, что после публикации о письме будет подготовлено «дополнение к этому иску». Адвокат «Росбалта» Дмитрий Фирсов сообщил изданию, что пока иск не получен. «Даже если какие-то уточнения будут, то приниматься они будут в судебном заседании», — добавил он.