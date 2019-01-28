Глава ВТБ рассказал об атмосфере тревоги и растерянности давосского ВЭФ

Атмосфера тревоги, царившая на прошедшем в Давосе Всемирном экономическом форуме (ВЭФ-2019), отразила состояние растерянности и высокой степени неопределенности, в котором находится современный мир. Такую оценку одному из важнейших международных событий дал президент ВТБ Андрей Костин в опубликованной в газете «Ведомости» статье «Почему Давос-2019 не стоил мессы».

Как отмечает автор статьи, ВЭФ почти за полвека своей истории стал одной из самых авторитетных площадок для обсуждения наиболее актуальных и сложных вопросов глобальной повестки. Однако в условиях неконтролируемого нарастания внутренних проблем в ряде стран текущая повестка Давоса для лидеров ведущих экономик мира утратила свою актуальность. На этот раз, подчеркивает автор, «в центре внимания оказалось не содержание дискуссии, а список отсутствовавших».

«Перефразируя ирландского писателя Джеймса Джойса, в Давосе в этом году отсутствие стало высшей формой присутствия — что не могло не вызвать тревоги, которая ощущалась в обычно приподнятой атмосфере Давоса», — отмечает Андрей Костин. Эту тревогу, однако, вряд ли можно считать провалом самого форума — она лишь отразила состояние растерянности и высокой степени неопределенности, в котором находится современный мир.

Тревогу, по словам автора, вызывает тот факт, что, «ломая добротное старое, никто не предлагает дееспособных альтернатив». «Ни у отдельных стран и их лидеров, ни у международных организаций, включая Всемирный экономический форум, сегодня нет внятного видения общего будущего», — подчеркивает он.

Сложившаяся ситуация показывает, что действовавшие до сих пор правила мироустройства утрачивают свою универсальность, а договариваться о новых правилах основные игроки еще не готовы и не способны. «Причины отсутствия знаковых гостей в Давосе — лишь частный случай проявления сложных процессов, требующих всестороннего и глубокого осмысления», — отмечает Андрей Костин.

По мнению президента ВТБ, за формальными причинами отсутствия на знаковом форуме лидеров ведущих экономик (шатдаун в США, Brexit в Великобритании, протесты во Франции) скрываются гораздо более глубокие системные проблемы, которые уже давно вышли за границы отдельных стран.

Россия, по его словам, гораздо раньше других прочувствовала остроту и актуальность сегодняшних вызовов. «Сегодня очевидна проницательность мюнхенской речи Владимира Путина. Уверен, что, если бы тогда наша озабоченность была услышана, многие сюжеты отношений России с западным миром, включая самые болезненные, могли бы развиваться по-другому. Сейчас эти отношения поставлены "на стоп"», — констатирует Костин.

Как долго продлится пауза в отношениях между западными партнерами — зависит от этих партнеров, считает он. «У сторон нет разумной альтернативы широкому взаимодействию в вопросах безопасности, экономике, финансах, культуре. Разумеется, и нам, и нашим визави придется пройти свою часть пути, научиться понимать и уважать аргументы друг друга, терпеливо искать новые подходы и развязки, найти в себе смелость принять даже "неудобные" для себя реалии», — уверен автор статьи.

В этом отношении ВЭФ, по его словам, подает хороший пример. «Я обратил внимание на то, как отчетливо на прошлой неделе в Давосе звучал тезис о том, что сегодня от мира, основанного на общих (по сути — западных) ценностях, мы движемся к более сложному миру "множественных концепций"», — отметил он.

По мнению Костина, трудно сказать, «когда это важное признание трансформируется в реальные политические шаги западных партнеров». «Пока же качественно новой повестки для конструктивного содержательного разговора у лидеров России и Запада просто нет. И, возможно, именно поэтому российский лидер предпочел в этом году остаться дома», — резюмировал он.