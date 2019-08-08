Банк ВТБ покажет в Русском музее картины Константина Сомова

В Михайловском замке Русского музея открывается выставка «Константин Сомов (1869-1939). К 150-летию со дня рождения». Предыдущая столь масштабная экспозиция работ художника проходила в музее 50 лет назад. Генеральным спонсором выставки стал банк ВТБ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе банка.

Зрители увидят более 100 живописных и графических работ из собраний Русского музея, Третьяковской галереи, Пушкинского музея, Научно- исследовательского музея Российской Академии художеств и частных коллекций. Выставка продлится до 4 ноября 2019 года.

«Выставки, которые проходят в Русском музее при поддержке банка ВТБ, нередко приурочены к юбилейным датам. Этот проект не стал исключением, и им мы отмечаем 150 лет со дня рождения Константина Сомова — незаурядного, разностороннего художника, которого, к сожалению, на родине знают не очень хорошо. Мы очень рады, что музей смог представить такую разноплановую коллекцию произведений мастера: зрители увидят и живопись, и графику, и статуэтки, и скульптурные группы», — отметил старший вице-президент банка ВТБ Юрий Левченко.

Константин Сомов — один из крупнейших мастеров русского искусства первой половины ХХ века, знаковый представитель творческого объединения «Мир искусства». Сомов создавал портреты известных деятелей Серебряного века, пейзажи, иллюстрировал книги и журналы, участвовал в оформлении театральных постановок. На выставке можно увидеть произведения всех периодов творчества Сомова с середины 1890-х и до конца 1930-х.

Классикой отечественной культуры стали созданные Сомовым для журнала «Золотое руно» портреты современников — художников и литераторов 1900-10-х: Александра Блока, Вячеслава Иванова, Евгения Лансере. Галерею прославленных современников мастера составляют также портреты Мстислава Добужинского, Михаила Кузмина. Портреты имели значительный успех на выставках, их сравнивали с работами Валентина Серова.

Константин Сомов родился в Петербурге в дворянской семье. Его отец, Андрей Иванович, был историком искусства, хранителем Эрмитажа, и будущего художника с детства окружали шедевры мастеров разных эпох из домашней коллекции. Еще в период обучения в знаменитой гимназии Карла Мая Сомов познакомился с Александром Бенуа, Вальтером Нувелем, Дмитрием Философовым, в будущем составившими ядро объединения «Мир искусства».

