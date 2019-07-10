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ВТБ прокомментировал продажу крупнейшей болгарской телеком-компании Vivacom

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Болгарский бизнесмен Спас Руссев выставляет на продажу крупнейшую телеком-компанию в Болгарии — Vivacom после завершения острого судебного конфликта по вопросу владения компанией. Стоимость Vivacom может быть оценена в 1,2 миллиарда евро, исходя из стоимости последних аналогичных сделок в регионе. Об этом сообщает британская Financial Times.

Господину Руссеву принадлежит 46 процентов Vivacom, VTB Capital — британское подразделение инвестиционного банка —владеет почти 20 процентами акций, DeltaCapital International также владеет почти 20 процентами акций. Завершение судебных тяжб дает возможность выставить компанию на продажу.

В 2016 году Дмитрий Косарев, владелец компании Empreno Ventures, владевший акциями Vivacom до 2015 года, начал судебное разбирательство с акционерами Vivacom в феврале 2016 года.

«Компания Empreno Ventures потерпела сокрушительное поражение в Высоком суде Лондона по делу против текущих акционеров Vivacom. После судебного слушания, которое состоялось в мае 2019 года и продолжалось в течение 6 дней, суд полностью прекратил производство по этому делу. Суд вынес решение, что Empreno Ventures не подпадает под английскую юрисдикцию, а также постановил, что Empreno не имеет право подавать иски от имени компании V2 (бывших акционеров Vivacom), — комментирует новость пресс-служба ВТБ. — Суд полностью отклонил попытку Empreno Ventures доказать, что компанией Vivacom завладели незаконно, что в очередной раз подтверждает безосновательность обвинений Empreno и свидетельствует, что аукцион по продаже Vivacom в 2016 году был абсолютно законным, прозрачным и состоялся на рыночных условиях. Хотелось бы особо отметить, что ранее Empreno Ventures и ее аффилированные лица проиграли все судебные дела против Vivacom и его акционеров в Люксембурге, Англии и Болгарии. Одинаковые позиции судей разных стран по обвинениям Empreno Ventures лишний раз подтверждают несостоятельность, неправомерность и лживость их исковых претензий».

Empreno несколько лет ведет рейдерскую атаку против текущих акционеров Vivacom, сопровождая ее рядом исков в Болгарии, Люксембурге, Великобритании, написанием претензий и писем в регулирующие и контролирующие органы государственной власти различных стран, публикациями в СМИ, содержащими заведомо ложную, искаженную и непроверенную информацию.

Владельцем компании Empreno Ventures является Дмитрий Косарев, личность, неизвестная в деловых кругах, обладающая неоднозначной репутацией и непонятным происхождением денежных средств.

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