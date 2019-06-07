Глава ВТБ рассказал о преодолении опасений со стороны России в отношении Китая

Он выразил мнение, что за последние годы ряд опасений в отношении Китая — о том, что КНР, развивая сотрудничество с Россией, имеет определенные политические цели, был преодолен.

«Мне кажется, сегодня мы очень четко почувствовали, что наши китайские бизнес-партнеры абсолютно бизнес-ориентированные, они ни копейки лишних денег не истратят ни на какую политику, — отметил Костин. — В России они четко ориентируются на прибыльность, на доходность, на эффективность проекта, и в этом плане с ними, может быть, даже сложнее стало вести переговоры, но, тем не менее — это абсолютно деловой подход, такой же, который мы встречали со стороны западных стран и западных наших партнеров, поэтому абсолютно такой вот деловой подход с обеих сторон, но мне кажется, конечно же, уникальный уровень отношений между нашими лидерами...», — сказал глава ВТБ.

По его словам, российский бизнес имеет «немалый интерес» к китайским рынкам. При этом Андрей Костин подчеркнул, что китайские банки слишком осторожно относятся к российским.

«Мы просим китайские банки быть немного более смелыми в работе с российскими банками», — сказал Костин, добавив, что после санкций в 2014 году «они стали слишком осторожными, опасаются вторичных санкций».

