Трамп усомнился в умственных способностях Федерального резерва

Президент США Дональд Трамп снова раскритиковал Федеральную резервную систему (ФРС) страны. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Наша ФРС "умственно" не может соревноваться с другими странами», — заключил он. По мнению президента, об этом свидетельствуют низкие ставки по процентам в странах G7. «Германии "платят" за то, что она берет взаймы — нулевая ставка и выше!» — добавил Трамп.

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Президент не в первый раз критикует ФРС. Например, 22 августа в своем микроблоге он написал, что ФРС загоняет страну в «зыбучие пески» из-за слишком высоких, по его мнению, ставок. Поводом для нападок в этот раз послужило размещение Германией 30-летних облигаций с доходностью минус 0,11 процента годовых, что стало рекордно низким показателем в истории. «Германия конкурирует с США. Наша ФРС не дает нам делать то, что мы должны делать. Они ставят нас в невыгодное положение с конкурентами. Сильный доллар, нет инфляции! Сражайся или иди домой!» — писал Трамп.

В конце июля впервые за 10 лет процентная ставка США опустилась на 25 базисных пунктов, с 2,25-2,5 до 2-2,25 процента. Однако Трамп заявил, что ожидает дальнейшего снижения, поскольку нынешняя ставка также слишком велика.

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