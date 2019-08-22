Трамп возмутился из-за конкуренции с Германией

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обрушился на Федеральную резервную систему за слишком высокие, по его мнению, процентные ставки. Глава Белого дома написал в Twitter, что политика ФРС загоняет страну в «зыбучие пески».

На этот раз поводом для критики стало размещение Германией 30-летних облигаций с доходностью минус 0,11 процента годовых, что стало рекордно низким показателем в истории. Объем размещения составил 824 миллиона евро при планах на два миллиарда. По сути, сейчас покупатели доплачивают немецкому правительству, чтобы дать ему в долг.

Несмотря на то что технически ситуация выглядит как провал продажи, Трампу увидел в ней пример для своего регулятора. «Германия конкурирует с США. Наша ФРС не дает нам делать то, что мы должны делать. Они ставят нас в невыгодное положение с конкурентами. Сильный доллар, нет инфляции! Сражайся или иди домой!» — написал он.

Президент США неоднократно требовал от ФРС снизить процентную ставку, чтобы остановить рост доллара. Он указывает, что высокий курс национальной валюты по сравнению с другими странами отрицательно сказывается на американских производителях. Частично регулятор уже поддался давлению — 31 июля впервые за десять лет процентная ставка США опустилась на 25 базисных пунктов, с 2,25-2,5 процента до 2-2,25. Однако Трамп заявил, что ожидает дальнейшего снижения, поскольку нынешняя ставка также слишком велика.

Между тем в Германии местные производители ожидают скорой рецессии, если власти не предпримут экстренных мер. Они ориентируются на то, что заказы на фабриках и в сервисных компаниях падают самыми быстрыми темпами за шесть лет. Угроза рецессии нависла и над всей еврозоной. Европейский центробанк ввел ставку минус 0,4%, и аналитики не исключают, что до конца года она может стать еще ниже. Рекордно низкой остается ставка в Швейцарии — минус 0,75. Но и там регулятор, скорее всего, пойдет на дальнейшее снижение.

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