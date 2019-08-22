Экономика
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Стали известны подробности предстоящего обмена между Россией и Украиной
Ирак раскритиковал поддержанные США и Россией действия Израиля
Шарапова сыграет с Сереной Уильямс
Появились сообщения о получении США танка Т-90
В сети возмутились чехлами для телефона с жертвами Освенцима
Термиты съели миллионную заначку девушки
Фанаты призвали штурмовать здание Sony ради возвращения Человека-паука
Объяснено происхождение таинственного древнего скелета
Очевидные намеки девушки на секс сочли пугающими
Новости партнеров

Трамп возмутился из-за конкуренции с Германией

Перейти в «Мою Ленту»
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обрушился на Федеральную резервную систему за слишком высокие, по его мнению, процентные ставки. Глава Белого дома написал в Twitter, что политика ФРС загоняет страну в «зыбучие пески».

На этот раз поводом для критики стало размещение Германией 30-летних облигаций с доходностью минус 0,11 процента годовых, что стало рекордно низким показателем в истории. Объем размещения составил 824 миллиона евро при планах на два миллиарда. По сути, сейчас покупатели доплачивают немецкому правительству, чтобы дать ему в долг.

Несмотря на то что технически ситуация выглядит как провал продажи, Трампу увидел в ней пример для своего регулятора. «Германия конкурирует с США. Наша ФРС не дает нам делать то, что мы должны делать. Они ставят нас в невыгодное положение с конкурентами. Сильный доллар, нет инфляции! Сражайся или иди домой!» — написал он.

Президент США неоднократно требовал от ФРС снизить процентную ставку, чтобы остановить рост доллара. Он указывает, что высокий курс национальной валюты по сравнению с другими странами отрицательно сказывается на американских производителях. Частично регулятор уже поддался давлению — 31 июля впервые за десять лет процентная ставка США опустилась на 25 базисных пунктов, с 2,25-2,5 процента до 2-2,25. Однако Трамп заявил, что ожидает дальнейшего снижения, поскольку нынешняя ставка также слишком велика.

Между тем в Германии местные производители ожидают скорой рецессии, если власти не предпримут экстренных мер. Они ориентируются на то, что заказы на фабриках и в сервисных компаниях падают самыми быстрыми темпами за шесть лет. Угроза рецессии нависла и над всей еврозоной. Европейский центробанк ввел ставку минус 0,4%, и аналитики не исключают, что до конца года она может стать еще ниже. Рекордно низкой остается ставка в Швейцарии — минус 0,75. Но и там регулятор, скорее всего, пойдет на дальнейшее снижение.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Трамп передумал ронять доллар
Трамп захотел обвала доллара
Трамп набросился с критикой на Федеральный резерв США
Трампу посоветовали прочитать «Экономику для чайников»
Другие материалы рубрики
Экономика00:0319 августа

Взаимная вражда

США и Китай едва не обрушили мировую экономику. Кто остался в выигрыше?
19:08Сегодня

Россияне отреагировали на идею о четырехдневной рабочей неделе

18:34Сегодня

Названы самые «стабильные» сферы для работы

17:39Сегодня

Китай нашел цель для мести за Huawei

Экономика16:3720 августа

Привкус золота

Судьбу Итакинского месторождения решит суд
16:57Сегодня

Крупнейшей экономике Европы предрекли кризис

15:45Сегодня

США предрекли дефицит бюджета в триллион долларов

14:50Сегодня

Треть бюджета России оказалась связана с нефтью

Экономика00:0117 августа

На износ

Россиянам предложили добавить выходных. Они нашли причину отказаться
13:07Сегодня

Торговая война с ЕС лишит США всех козырей

12:08Сегодня

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о четырехдневной рабочей неделе

11:50Сегодня

У россиян стало больше свободных денег

Россия
Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты
Конфликт с цыганами привел к волнениям в российском селе
Массовая драка, поножовщина и ОМОН: что происходит в Кузбассе
В Москве пара занялась сексом на глазах у прохожих и попала на видео
«Я готова была землю грызть, лишь бы добыть это лекарство»
Россиянка сделала все, чтобы спасти дочь от страданий. По закону это оказалось невозможно
Половина россиян запуталась в цветах российского флага
Столичные правила
Тест: насколько вы москвич?
«Крысу-канатоходца» в Москве сняли на видео
Все материалы
Мир
Ирак раскритиковал поддержанные США и Россией действия Израиля
Большой китайский брат
Как устроена самая мощная в мире система тотального контроля за населением
Появились сообщения о получении США танка Т-90
Амос СильверМистер бонг
Он всю жизнь боролся за легализацию марихуаны и победил. Теперь ему грозит тюрьма
Раскрыто содержание тайных переговоров США и Венесуэлы
NEW YORK, NY - JULY 08: A protest group called "Hot Mess" hold up signs of Jeffrey Epstein in front of the Federal courthouse on July 8, 2019 in New York City. According to reports, Epstein will be charged with one count of sex trafficking of minors and one count of conspiracy to engage in sex trafficking of minors. (Photo by Stephanie Keith/Getty Images)Смерть американского богача-педофила в тюрьме стала загадкой
Миллионер Эпштейн дружил с президентами США. Его самоубийство вызывает много вопросов
«Худший педофильский скандал» разразился во Франции
Все материалы
Бывший СССР
Стали известны подробности предстоящего обмена между Россией и Украиной
Петр ПорошенкоТруба зовет
Против Порошенко заводят новые уголовные дела. Найдет ли он спасение в США
СБУ использовала советскую пропаганду для рекламы своих соцсетей
Мова против русского
Как русский язык на Украине стал главной угрозой правлению Зеленского
Названа дата обмена заключенными между Россией и Украиной
По минскому полю
Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?
Кличко забанили в Instagram
Все материалы
Экономика
Трамп возмутился из-за конкуренции с Германией
Медведев поставил вопрос о четырехдневной рабочей неделе
Сокращение рабочих дней обсуждают в правительстве. Что ждет россиян?
Россияне отреагировали на идею о четырехдневной рабочей неделе
Взаимная вражда
США и Китай едва не обрушили мировую экономику. Кто остался в выигрыше?
Названы самые «стабильные» сферы для работы
Привкус золота
Судьбу Итакинского месторождения решит суд
Китай нашел цель для мести за Huawei
Все материалы
Силовые структуры
Российские полицейские изнасиловали девушку в служебном автомобиле
Семен ЕрмолинскийБеглецы на миллион
Это самые опасные преступники России. За их поимку государство платит большие деньги
В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Обвинившая коллег в изнасиловании дознавательница из Уфы сменила работу
Российский подросток убил пять человек топором
Он расправился со своей семьей и покончил с собой. Убийца говорил другу о плане бойни
Россиянин порвал свое уголовное дело и получил еще одно
Все материалы
Наука и техника
Супероружие России признали небоеготовым
Топор войны
США начали гонку вооружений. Чем это грозит России?
Объяснено происхождение таинственного древнего скелета
«Обеспечили нацистам безопасный тыл»
Почему Сталин в 1939 году не захотел вместе с Западом остановить Гитлера
Назван главный признак скорого слабоумия
Большой папочка
Sony выпустила убийц AirPods. Но не все так гладко
Германия лишила Россию двигателей FEDOR
Все материалы
Спорт
Шарапова сыграет с Сереной Уильямс
«Может, ему стоило руку отрубить?»
Суперматч в Манчестере, скандалы и победы топ-клубов — главные события тура АПЛ
Бразильский футболист получил «жуткий» перелом руки во время матча
«Он сразу сказал мне тренироваться отдельно»
Чемпион мира провалился в «Манчестер Юнайтед». Из клуба его выжил Моуринью
Усик проведет бой с российским тяжеловесом
Партнерский материал
«Люблю то, что связано с преодолением»
Этот россиянин был лучшим биатлонистом мира. Теперь он спускается в вулканы и лезет в горы
Новичок МЮ второй раз подряд попал в сборную тура АПЛ
Все материалы
Культура
Фанаты призвали штурмовать здание Sony ради возвращения Человека-паука
Виктор ПелевинЖук лапкой потрогал
Виктор Пелевин об «американской гендерной шизе», которую придумали российские спецслужбы
Группу Die Antwoord лишили концертов из-за избиения музыканта-гея
«Пусть меня считают просто экстремальным режиссером»
Ураган, аллигаторы и комплекс Электры: кто снял самый зубастый хоррор сезона
В конфликте между Вайкуле и Крутым поставили точку
Не поминайте лихом
От разборок до разрухи: 1990-е для самых маленьких в фестивальном хите «Бык»
В США обстреляли автомобиль рэпера Tee Grizzley и убили его менеджера
Все материалы
Интернет и СМИ
Малышева облачилась в несуразный халат и разочаровала поклонников
Фред Роджерс«Унижение людей сводит меня с ума»
50 лет назад ведущий искупался с чернокожим в детском шоу. И стал настоящим революционером
Парень оставил девушку на заправке и обрек ее на страдания
Чуда не произошло
Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
Россиянам разослали опасный вирус под видом данных об отпуске
«Девочки сутками тычут своей кулебякой в камеру»
Монологи российских вебкам-моделей. Кто они и что заставило их раздеваться на камеру?
Мужчины захотели заняться любовью с голой нарисованной женщиной
Все материалы
Ценности
Российский бренд снял в рекламе бикини полных женщин и обрадовал покупателей
Мечта нацистов и звезд Голливуда
Как выглядят уникальные машины, за которыми гоняются миллионеры
Назван процент никогда не пробовавших пиццу россиян
«Его дом — самое большое посмешище в мире»
Этот король поднял роскошь на новый уровень и разорил Францию
Пристыженная Меган Маркл бросилась доказывать любовь к природе одеждой
До потери сознания
Зачем мужчины и женщины веками пытались казаться тоньше, чем на самом деле
Неестественная нога актрисы на фото Vogue встревожила фанатов
Все материалы
Путешествия
Назван самый выгодный для полета за границу город России
«Что делать, если встретим львов? Молиться!»
Как россиянин очутился в Ботсване и пережил встречу с самым опасным животным Африки
Желание покинуть Украину вынудило туристов смыть паспорта в унитаз
«Скорее всего за нами следят»
Ей удалось попасть в самую закрытую страну мира: Северная Корея глазами россиянки
Врачи оценили шансы на выживание затянутой в бассейн 12-летней россиянки
«Я себя героем нисколько не ощущаю»
Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
Названы самые дорогие отели России
Все материалы
Из жизни
Российский дальнобойщик проехал 800 километров ради спасения котенка
Йэн Брейди (справа)«Мурашки бежали по спине, когда я был с ним рядом»
Серийный маньяк годами издевался над детьми. Попав в тюрьму, он нашел новых жертв
Родители посадили ребенка на строгую диету и довели до истощения
«Меня снимают без спроса и исподтишка трогают детей за щеки»
История королевы красоты из России, которая перебралась на Шри-Ланку
Рыбаки выловили пятиметровую акулу весом в тонну
«Я видел все»
Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
Политик покормил новорожденного во время заседания парламента
Все материалы
Забытый и странный автомобиль Maserati
Кто так вольно обошелся со стилем прославленной марки?
Тест Hyundai Tucson: дизель вместо турбомотора
Ездим на дизельном кроссовере, сравниваем его с конкурентами и считаем деньги
Невероятная история «гадкого утенка» автогонок
Рассказываем о Dodge Charger Daytona в честь ее 50-летия
Самые быстрые, роскошные и необычные Mini
К юбилею марки вспоминаем важные и порой неожиданные вехи истории культовой малолитражки
Toyota прекратит выпуск RAV4 в России
В России заметили самый большой кроссовер Hyundai
У Suzuki появился бюджетный компактвэн с тремя рядами кресел
Все материалы
Дом
Найдены города с мечтающими о бегстве россиянами
Солнечный удар
Россияне скупают жилье в Крыму, не задумываясь о последствиях. Они могут пожалеть
Крым обогнал Россию по росту ипотечного долга
В небе над Амуром
Россию и Китай соединят канатной дорогой. Кто придумал самый смелый проект последних лет?
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем для студентов
Божья воля
В Москве строят сотни храмов, несмотря на гнев жителей. Кому это выгодно?
«Позорная пирамида» российских коммунальщиков заговорила
Все материалы
Нацпроекты
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
Определены сроки запуска беспилотных поездов на железных дорогах России
В России предложили платить врачам по-новому
Все материалы