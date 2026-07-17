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17:16, 17 июля 2026Россия

Стала известна возможная судьба уволенного Путиным главы кавказского региона

«Ведомости»: Бывший глава Дагестана Сергей Меликов может стать сенатором
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Бывший глава Дагестана Сергей Меликов, которого уволил президент России Владимир Путин, может стать сенатором. О его судьбе сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, есть большая вероятность, что Меликов станет членом Совфеда от исполнительной власти Брянской области, поскольку там в мае сменился губернатор. Сейчас сенатором от исполнительной власти в Брянской области является представитель ЛДПР Вадим Деньгин. В июне стало известно, что он будет баллотироваться в Госдуму.

Владимир Путин досрочно освободил Сергея Меликова от должности главы Дагестана в конце апреля. В ходе встречи с представителями республики президент отметил, что чиновник много сделал для региона, но объяснил его отставку переходом на новое место работы. После отставки Меликов выступил с заявлением и попросил не направлять его на новый участок работы.

Меликов был главой Дагестана с 2021 года. За это время регион неоднократно оказывался в центре внимания из-за резонансных событий, в том числе из-за масштабного наводнение, которое произошло в начале апреля 2026 года.

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