15:47, 4 мая 2026Россия

Уволенный Путиным глава кавказского региона сделал заявление

Меликов попросил не направлять его на новый участок работы вне Дагестана
Елена Торубарова

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Уволенный указом президента России Владимира Путина экс-глава Дагестана Сергей Меликов сделал заявление, попросив пока не направлять его на новый участок работы. Комментарий опубликован в Telegram.

«Все эти годы я работал с одной только целью — чтобы жизнь в республике становилась лучше. Как известно, не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Но мои намерения известны Всевышнему, и они всегда были чисты», — написал Меликов, добавив, что за время его работы «были разные моменты, которые проверяли на прочность».

Бывший глава кавказского региона России оценил временно исполняющего его обязанности Федора Щукина как порядочного человека, «который сможет сохранить и приумножить заложенную им в регионе динамику развития». При этом он попросил позволить ему продолжить работу в регионе.

«По своему опыту знаю, что ему [Щукину] потребуется время, чтобы вникнуть в дела, поэтому я попросил пока не направлять меня на новый участок работы. По мере сил и возможностей буду помогать, подсказывать столько, сколько это потребуется, потому что несу ответственность за все начатые нами проекты», — заключил Меликов.

Ранее сообщалось, что Путин досрочно освободил Сергея Меликова от должности главы Дагестана. Еще 30 апреля в ходе встречи с представителями республики глава государства подчеркнул, что чиновник много сделал для региона, но объяснил его отставку переходом на новое место работы. Выборы главы Дагестана запланированы на сентябрь.

Меликов возглавлял Дагестан с 2021 года. За это время регион неоднократно оказывался в центре внимания из-за резонансных событий, включая масштабное наводнение, которое произошло в начале апреля, нападение религиозных радикалов на синагогу и беспорядки в аэропорту Махачкалы.

