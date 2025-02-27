Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:51, 27 февраля 2025Силовые структуры

Пятерых участников беспорядков в российском аэропорту осудили на длительные сроки

Еще пять участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили до 10 лет колонии
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Андроповский районный суд Ставрополья вынес приговор пятерым участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, которые произошли осенью 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

Все пятеро признаны виновными по статьям 212 УК РФ («Участие в массовых беспорядках») и 263.1 УК РФ («Нарушение требований в области транспортной безопасности»). Им назначено наказание сроком от 8 до 10 лет лишения свободы в колонии.

Фигуранты в числе прочих участников беспорядков устроили 30 октября 2023 года погромы в аэропорту, куда прибыл рейс из Израиля. Тогда пострадали 23 сотрудника правоохранительных органов, а аэропорту был причинен ущерб на сумму 23 миллиона рублей.

По данным следствия, за участие в беспорядках к уголовной ответственности привлечены 142 человека. В отношении 130 участников погромов расследование завершено. 28 уголовных дел направлено в суд для рассмотрения по существу. В розыск объявлены семеро, в их числе трое организаторов беспорядков.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Известного блогера-миллионника лишили гражданства России. Ему также закрыли въезд в страну на 70 лет. За что?

      Пилоты самолета с россиянами на борту заметили НЛО во время полета

      Москвичи рассказали о засыпании в метро

      Невеста одного из самых богатых людей в мире отправится в космос с Кэти Перри

      Жизнь Седоковой с Янисом Тиммой назвали адом

      Бывший футболист «Реала» Дорадо умер в возрасте 48 лет

      Мошенники начали использовать Масленицу для обмана россиян

      В Харьковской области рассказали о сдерживании атак ВСУ под Волчанском

      В Молдавии оценили шансы закрыть Русский дом в Кишиневе

      Россиянина приговорили к 16 годам колонии за изнасилование падчерицы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше