Пятерых участников беспорядков в российском аэропорту осудили на длительные сроки

Еще пять участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили до 10 лет колонии

Андроповский районный суд Ставрополья вынес приговор пятерым участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, которые произошли осенью 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

Все пятеро признаны виновными по статьям 212 УК РФ («Участие в массовых беспорядках») и 263.1 УК РФ («Нарушение требований в области транспортной безопасности»). Им назначено наказание сроком от 8 до 10 лет лишения свободы в колонии.

Фигуранты в числе прочих участников беспорядков устроили 30 октября 2023 года погромы в аэропорту, куда прибыл рейс из Израиля. Тогда пострадали 23 сотрудника правоохранительных органов, а аэропорту был причинен ущерб на сумму 23 миллиона рублей.

По данным следствия, за участие в беспорядках к уголовной ответственности привлечены 142 человека. В отношении 130 участников погромов расследование завершено. 28 уголовных дел направлено в суд для рассмотрения по существу. В розыск объявлены семеро, в их числе трое организаторов беспорядков.

