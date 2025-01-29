Еще троих участников беспорядков в российском аэропорту осудили на длительные сроки

СК: Еще три участника беспорядков в аэропорту Махачкалы получили до 8,5 года

Суд вынес очередной приговор участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, которые произошли осенью 2023 года. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Подсудимые Гамзат Исаков, Махмуд Джаватханов, Абдулбасир Атавов признаны виновными по статьям 212 УК РФ («Участие в массовых беспорядках») и 263.1 УК РФ («Нарушение требований в области транспортной безопасности»). Им назначено наказание сроком от 8 до 8,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Следствие и суд установили, что фигуранты дела восприняли призывы, опубликованные 29 октября 2023 года в Telegram, возбуждающие ненависть и вражду к гражданам Израиля. Они в числе прочих участников беспорядков устроили 30 октября того же года погромы в аэропорту, куда прибыл рейс из Израиля.

Тогда пострадали 23 сотрудника правоохранительных органов, а аэропорту был причинен ущерб на сумму 23 миллиона рублей.

По данным следствия, за участие в беспорядках к уголовной ответственности привлечены 142 человека. В отношении 130 участников погромов расследование завершено. 28 уголовных дел направлено в суд для рассмотрения по существу. В розыск объявлены семеро, в их числе трое организаторов беспорядков.

22 января сообщалось, что четверых россиян осудили на сроки от восьми до десяти лет.