Четверо россиян получили сроки по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы осенью 2023-го

Четверым мужчинам дали от 8 до 10 лет за беспорядки в аэропорту Махачкалы

В Кочубеевском районном суде Ставропольского края четверо россиян были признаны виновными в участии в беспорядках и уничтожении имущества международного аэропорта Махачкалы осенью 2023 года. Об этом в среду, 22 января, «Ленте.ру» сообщили в краевой прокуратуре.

По решению суда осужденные получили от восьми до десяти лет колонии. Участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта на сумму свыше 24 миллионов рублей, нарушили требования транспортной и авиационной безопасности, в результате чего работа воздушной гавани была полностью заблокирована. В суды были переданы уголовные дела в отношении 134 фигурантов дел о массовых беспорядках.

9 декабря 2024 года пятеро подсудимых признаны виновными в участии в массовых беспорядках с насилием, погромами, уничтожением имущества, а также применении насилия в отношении представителя власти. Эльдар Джаякаев, Салим Джангишиев, Загир Джанхуватов, Абакар Джабраилов и Даниял Нурмагомедов получили от 8,5 до 8,8 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.