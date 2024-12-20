Пятеро участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили длительные сроки

СК: пятерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы осудили на 8 лет

Новый приговор оглашен по уголовному делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Пятеро подсудимых признаны виновными в участии в массовых беспорядках с насилием, погромами, уничтожением имущества, а также применении насилия в отношении представителя власти. Эльдар Джаякаев, Салим Джангишиев, Загир Джанхуватов, Абакар Джабраилов и Даниял Нурмагомедов получили от 8,5 до 8 лет и 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Суд установил, что 29 октября 2023 года Илья Пономарев, Абакар Абакаров и Исраил Ахмеднабиев в Telegram публиковали материалы, направленные на возбуждение у жителей Дагестана ненависти и вражды к гражданам Израиля. В результате на следующий день были устроены массовые беспорядки, в ходе которых аэропорту Махачкалы был причинен ущерб на сумму более 24 миллионов рублей. 23 сотрудника полиции, пытавшиеся утихомирить смутьянов, получили телесные повреждения.

Следствие установило причастность к беспорядкам 142 человек, в отношении 135 фигурантов дел расследование завершено, 28 уголовных дел направлено в суд для рассмотрения по существу. В розыск объявлены семеро, в их числе трое организаторов погромов.

Всего суды вынесли обвинительные приговоры уже по пяти уголовным делам в отношении 26 фигурантов.