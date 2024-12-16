Шестерых участников погромов в российском аэропорту осудили на сроки от семи до восьми лет

Кубанский суд дал до 8 лет шести участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

Новокубанский районный суд Краснодарского края вынес приговор шестерым участникам массовых беспорядков в международном аэропорту Махачкала. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Суд признал Рузвельта Тагирова, Башира Магамедалиева, Магамеднаби Шайхсламова, Алибега Рамазанова, Шамила Гаджиева и Магамеда Гаджиева виновными по статьям 212 («Участие в массовых беспорядках») и 263.1 («Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах») УК РФ. Осужденные получили от семи до восьми лет лишения свободы.

Из материалов дела следует, что 29 октября 2023 года подсудимые по мотивам национальной и религиозной ненависти и вражды приняли участие в массовых беспорядках, устроенных в аэропорту Махачкалы после прибытия самолета из Тель-Авива с гражданами Израиля. Участники погромов повредили имущество аэропорта, которое было оценено в 24 миллиона рублей.

11 декабря Ставропольский краевой суд приговорил семерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы к наказанию на срок от восьми до девяти лет в колонии строгого режима.