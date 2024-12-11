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11:59, 11 декабря 2024Силовые структуры

В российском регионе осудили семь участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

В Ставрополье осудили семерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ставрополье осудили семерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Они осуждены по статьям 212 («Участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, применением предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти»), 263.1 («Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, если это деяние повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба, совершенное группой лиц по предварительному сговору») и 318 («Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья, в связи с осуществлением им своих должностных обязанностей») УК РФ.

Как установил суд, 29 октября 2023 года обвиняемые в аэропорту Уйташ на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля приняли участие в массовых беспорядках. Их действия сопровождались насилием и уничтожением имущества, также они игнорировали требования сотрудников полиции.

В результате их действий была полностью блокирована работа аэропорта и повреждено и уничтожено имущество на сумму более 24 миллионов рублей. В ходе беспорядков пострадали 30 представителей власти, 23 из них получили травмы разной степени тяжести.

Суд приговорил подсудимых к срокам от восьми до девяти лет в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что восемь участников беспорядков в аэропорту Махачкалы предстали перед судом.

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