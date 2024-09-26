Восемь участников беспорядков в аэропорту Махачкалы предстали перед судом

На Ставрополье начался суд над 8 участниками беспорядков в аэропорту Махачкалы

Грачевский районный суд Ставропольского края приступил к рассмотрению уголовного дела восьми жителей Республики Дагестан, обвиняемых в участии в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

На скамье подсудимых находятся Сайпутдин Рашидов, Шарапутдин Абдусаламов, Герей Джамалутдинов, Хусейин Халибеков, Хангиши Исрапилов, Наврузали Шихмагомедов, Зайналбек Каирбеков и Сайпудин Сайпудинов. Им инкриминируют статьи 212 («Участие в массовых беспорядках»), 263.1 («Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры») и 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

По данным следствия, они 29 октября 2023 года в аэропорту Уйташ на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля устроили погром. В результате беспорядков было повреждено имущество аэропорта на сумму более 24 миллионов рублей, его работа была полностью заблокирована, отменены рейсы. 30 представителей власти пострадали.

23 августа Армавирский городской суд вынес первый приговор участникам беспорядков. Пять человек получили сроки от шести лет и четырех месяцев до девяти лет.