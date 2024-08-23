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12:45, 23 августа 2024Силовые структуры

Суд вынес первый приговор участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

Суд дал до 9 лет колонии 5 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

Фото: Kazbek Basayev / Reuters

Армавирский городской суд вынес первый приговор участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, осудив пятерых человек к лишению свободы на сроки от 6 лет и 4 месяцев до 9 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Суд признал Анварбека Атаева, Ислама Ибрагимова, Магомеда Омарасхабова, Салика Рамазанова и Рабадана Раджабова виновными в организации массовых беспорядков и применении насилия в отношении представителя власти.

Суд установил, что 29 октября 2023 года они послушались призыва организаторов и по мотивам национальной и религиозной ненависти и вражды устроили массовые беспорядки в аэропорту, протестуя против прилета самолета из Тель-Авива с гражданами Израиля. Толпа численностью полторы тысячи человек, из которых 136 были установлены, прорвали оцепление, взломали двери терминала и прорвались на стоянку воздушных судов. В результате беспорядков была полностью заблокирована работа аэропорта. Тогда пострадали 20 человек. Ущерб составил сотни миллионов рублей.

На суде фигуранты дела отказались признать свою вину, однако следствием была предоставлена убедительная доказательная база об их причастности к беспорядкам.

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      Любовь Ширижик
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