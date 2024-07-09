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15:39, 9 июля 2024Силовые структуры

Раскрыто число привлеченных к ответственности участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

МВД Дагестана: 140 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы сидят в тюрьмах

Фото: Kazbek Basayev / Reuters

1200 участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы привлечены к административной ответственности. Соответствующее число раскрыл глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов, сообщает РИА Новости.

Глава республиканского МВД также заявил, что 140 участников беспорядков «сидят в тюрьмах».

29 октября 2023 года в аэропорт Махачкалы прибыли агрессивно настроенные мужчины, узнавшие, что туда прибывает самолет из Израиля. Они пытались проникнуть в самолеты и разгромили здание воздушной гавани. В результате беспорядков пострадали 20 человек. Ущерб составил сотни миллионов рублей.

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      Владимир Седов
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