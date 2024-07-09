Раскрыто число привлеченных к ответственности участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

МВД Дагестана: 140 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы сидят в тюрьмах

1200 участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы привлечены к административной ответственности. Соответствующее число раскрыл глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов, сообщает РИА Новости.

Глава республиканского МВД также заявил, что 140 участников беспорядков «сидят в тюрьмах».

29 октября 2023 года в аэропорт Махачкалы прибыли агрессивно настроенные мужчины, узнавшие, что туда прибывает самолет из Израиля. Они пытались проникнуть в самолеты и разгромили здание воздушной гавани. В результате беспорядков пострадали 20 человек. Ущерб составил сотни миллионов рублей.