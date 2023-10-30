В Махачкале ищут зачинщиков погрома в аэропорту. Глава Дагестана заявил, что прощения не будет никому

Меликов заявил, что участники беспорядков в аэропорту не уйдут от наказания

Зачинщики беспорядков в Дагестане, в ходе которых 29 октября протестующие прорвались в аэропорт Махачкалы в поисках прилетевших туда евреев, будут найдены, заявил глава республики Сергей Меликов. По факту беспорядков возбуждены уголовные дела, личности десятков участников погрома уже известны. Эти события также осудили представители российских властей и религиозные деятели. Как они отреагировали на события в Махачкале — в материале «Ленты.ру».

Вечером 29 октября сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы в поисках евреев

Агрессивно настроенная толпа жителей республики Дагестан прорвалась в аэропорт Уйташ в ожидании рейса из Тель-Авива. Протестующие с криками «Аллаху Акбар» и флагами Палестины заблокировали вход на объект, после чего устроили обыск в помещениях. Дагестанцы проверяли паспорта у пассажиров в выезжающих из аэропорта машинах в поисках людей, прилетевших из Израиля.

По последним данным Минздрава, в результате беспорядков пострадали 20 человек. Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службу МВД России по Северо-Кавказскому округу (СКФО), девять из них — полицейские.

Меликов заявил, что причастные к беспорядкам в Махачкале не уйдут от наказания

Глава Дагестана сообщил, что возбуждены уголовные дела. Он считает, что попытки дестабилизировать ситуацию в Дагестане курируются из-за рубежа. По его словам, для этого используются «запрещенные приемы», связанные с разжиганием межнациональной розни и межконфессиональными проблеми и применяемые «врагами, противниками нашей страны».

Как утверждает Меликов, один из Telegram-каналов, в котором публикуются призывы к жителям республики выходить на митинг, «администрируется и регулируется с территории Украины — предателями, бандеровцами».

Все ответственные за созданную вчера ситуацию понесут заслуженную ответственность. Прощения не будет никому… Многие факты зарегистрированы, производилась видео- и фотофиксация, поэтому от ответственности никто не должен уйти Сергей Меликов Глава Дагестана

Глава Дагестана также подчеркнул, что беспорядки в аэропорту Махачкалы являются грубым нарушением закона. «Все дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине. Но то, что произошло в нашем аэропорту, возмутительно и должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов!» — сказал он.

Муфтий Дагестана назвал ошибкой выступления против евреев

Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев Абдулаев записал видеообращение к протестующим, в котором призвал их прекратить антиеврейские акции. «Я искренне говорю, вы ошибаетесь. Таким путем этот вопрос не решается. Ваше возмущение мы очень понимаем, воспринимаем очень болезненно, но все-таки то, что из Израиля самолет летает сюда, такими вариантами, такими акциями не запретишь», — заявил он.

По словам муфтия, этот вопрос будет решаться не эмоциями, «а соответствующим образом».

Кроме того, омбудсмен Дагестана Джамал Алиев призвал протестующих не позволять подстрекателям управлять их эмоциями. «Помните, от ваших действий могут пострадать ни в чем не повинные люди, то, что происходит сейчас, не поможет никому», — предупредил он, добавив, что итогами беспорядков может стать только раскол многонационального Дагестана, а также внутренний конфликт в республике.

Российские раввины предостерегли от повторения беспорядков

По мнению главного раввина страны от Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России Адольфа Шаевича, выступающие против евреев молодые дагестанцы «кем-то подкачиваются». «Думающие люди все понимают, но что делать с людьми, которые голову не хотят включать, которые настроены против евреев? Людям, которые разбираются в ситуации, много ума не надо, чтобы понять, с чего все началось, с кого все началось», — сказал он.

Шаевич предупредил, что вспышки, аналогичные беспорядкам в Махачкале, могут повториться. Он подчеркнул, что государство должно положить конец подобным выпадам и задерживать активистов.

В свою очередь, главный раввин от Федерации еврейских общин Берл Лазар напомнил, что отношения между конфессиями и культурами в России уникальны и веками строились на принципах взаимного уважения, однако теперь им приходится пройти испытание на прочность. Лазар подчеркнул, что действия «ослепленных ненавистью экстремистов» должны получить жесткий отпор правоохранителей, однако только усилиями государства эту проблему не решить.

Я обращаюсь сегодня ко всем нашим братьям и друзьям с призывом: каждый должен сделать все возможное, чтобы сохранить эту уникальную атмосферу взаимного уважения и поддержки, которая делает Россию местом, где хорошо жить Берл Лазар главный раввин России

В Совфеде призвали к жесткой реакции на беспорядки

Сенатор Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что реакция правоохранительной системы на произошедшее в Махачкале должна быть предельно жесткой и оперативной. «Трагические события на Ближнем Востоке не могут быть поводом для разжигания межнациональной розни в России», — подчеркнул он.

Главный уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что беспорядки в аэропорту Махачкалы направлены на разжигание межнациональной розни. «Цель — дестабилизация гражданского мира в России», — констатировала она.

Полиция установила более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Как заявили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД России по СКФО, на данный момент известны личности более 150 протестующих, прорвавшихся в аэропорт Уйташ. 60 из них уже задержали и отвезли в отдел полиции на допросы. Остальные участники беспорядков устанавливаются.

Управление Следственного комитета в Дагестане возбудило уголовное дело по статье 212 Уголовного кодекса о массовых беспорядках, сопровождающихся насилием, погромами, а также с применением оружия.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о массовых беспорядках. Он поручил руководителю регионального ведомства установить все обстоятельства преступления, его участников и организаторов.

Аэропорт Махачкалы закрыли до 31 октября

В Росавиации сообщили, что, предварительно, аэропорт Махачкалы откроют 31 октября в 2:59 по московскому времени. Объект возобновит работу только после тщательной проверки правоохранительными органами аэровокзала, аэродрома и прилегающей к ним территории.

По состоянию на утро 30 октября отменены 20 рейсов. 10 из них должны были вылететь из Дагестана, прибытие еще 10 рейсов ожидалось в аэропорту Уйташ.