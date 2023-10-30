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13:01, 30 октября 2023Россия

Анонсировано большое совещание Путина по событиям в Махачкале

Президент Путин 30 октября проведет очное совещание по событиям в Махачкале
Начало событий в новости В Махачкале ищут зачинщиков погрома в аэропорту. Глава Дагестана заявил, что прощения не будет никому

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин вечером 30 октября проведет большое совещание, на котором обсудит произошедшие в Махачкале события. Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Встреча пройдет в очном формате, уточнил пресс-секретарь главы государства.

Вечером 29 октября сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы в поисках евреев.

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      Евгения Куликова
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