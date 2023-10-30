Песков заявил, что Путин получил подробные доклады о ситуации в Дагестане

Президент России Владимир Путин с 29 октября получал подробные доклады о ситуации в Дагестане от ФСБ, Росгвардии и местных властей. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Путин вчера вечером и сегодня утром получал и получает подробные доклады о ситуации в Республике Дагестан от ФСБ, Росгвардии, главы республики Сергея Меликова», — пояснил он.

Представитель Кремля также сообщил, что на вечер 30 октября запланировано совещание Путина по произошедшему в республике.

29 октября несколько сотен дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля. Позднее Минздрав Дагестана заявил о 20 пострадавших, среди которых были и гражданские лица, и сотрудники полиции.