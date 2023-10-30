Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:58, 30 октября 2023Россия

Путин получил подробные доклады о ситуации в Дагестане

Песков заявил, что Путин получил подробные доклады о ситуации в Дагестане

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин с 29 октября получал подробные доклады о ситуации в Дагестане от ФСБ, Росгвардии и местных властей. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Путин вчера вечером и сегодня утром получал и получает подробные доклады о ситуации в Республике Дагестан от ФСБ, Росгвардии, главы республики Сергея Меликова», — пояснил он.

Представитель Кремля также сообщил, что на вечер 30 октября запланировано совещание Путина по произошедшему в республике.

29 октября несколько сотен дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля. Позднее Минздрав Дагестана заявил о 20 пострадавших, среди которых были и гражданские лица, и сотрудники полиции.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле назвали причину беспорядков в аэропорту Махачкалы

      Российский турист застрял на водопаде во Вьетнаме и попал на видео

      Над Севастополем сработала система ПВО

      Оценены потери мирового ВВП при расколе на торговые блоки

      В домах причастных к беспорядкам в аэропорту Махачкалы прошли обыски

      В России объяснили отказ ввозить лекарства из Индии по параллельному импорту

      В Госдуме заявили о вмешательстве Запада в беспорядки в Дагестане

      Анонсировано большое совещание Путина по событиям в Махачкале

      Кремль не стал реагировать на слухи о планах призывать срочников в погранвойска

      Мужчина стал миллионером благодаря бутерброду с курицей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости