В Дагестане назвали число пострадавших из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы

Минздрав: в Махачкале из-за беспорядков пострадали полицейские и гражданские

Минздрав Дагестана назвал в своем Telegram-канале число пострадавших в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы.

По данным ведомства, медицинская помощь в стационарах потребовалась десяти пострадавшим. Среди них есть как полицейские, так и гражданские лица. Два человека находятся в крайне тяжелом состоянии, самочувствие других оценивают как тяжелое и средней степени тяжести.

Всего известно о 20 пострадавших.

29 октября сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля.

Управление Следственного комитета (СК) России в Дагестане возбудило уголовное дело о массовых беспорядках. Росавиация сообщила о решении временно закрыть аэропорт Махачкалы Уйташ на вылет и прилет в связи с проникновением на его территорию неизвестных лиц. Позже аэропорт освободили от несанкционированно проникших в него людей.