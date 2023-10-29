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23:22, 29 октября 2023Россия

Аэропорт Махачкалы освободили от несанкционированно проникших людей

Росавиация: аэропорт Махачкалы освободили от несанкционированно проникших людей

Аэропорт Махачкалы освободили от несанкционированною проникших в него людей, он будет закрыт до 6 ноября. Об этом говорится в сообщении Росавиации в Telegram-канале.

В ведомстве также отметили, что аэропорт Махачкалы закрыт на прием воздушных судов с 21:40 по московскому времени 29 октября до, предварительно, 02:59 мск 6 ноября.

Ранее сообщалось, что сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля.

Управление Следственного комитета (СК) России в Дагестане возбудило уголовное дело о массовых беспорядках. Росавиация сообщила о решении временно закрыть аэропорт Махачкалы Уйташ на вылет и прилет в связи с проникновением на его территорию неизвестных лиц.

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      Марина Совина
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