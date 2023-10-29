СК возбудил уголовное дело из-за событий в Махачкале

СК Дагестана возбудил уголовное дело из-за событий в аэропорту Махачкалы

Управление Следственного комитета (СК) России в Дагестане возбудило уголовное дело о массовых беспорядках из-за событий в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает РИА «Дагестан» в Telegram-канале.

Дело заведено по статье 212 («Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти»). За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ранее Росавиация сообщила о решении временно закрыть аэропорт Махачкалы Уйташ на вылет и прилет в связи с проникновением на его территорию неизвестных лиц.

До этого в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как неизвестные люди, вероятно агрессивно настроенные, бегут в направлении недавно приземлившегося самолета. Пассажиров, спускавшихся по трапу, попросили экстренно вернуться обратно на борт.

По данным издания «Подъем», сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Толпа требовала изгнать евреев, прилетевших из Израиля.