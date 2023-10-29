Аэропорт Махачкалы закрыли из-за проникновения неизвестных

Росавиация: аэропорт Махачкалы временно закрыли из-за проникновения неизвестных

Решение временно закрыть аэропорт Махачкалы Уйташ на вылет и прилет принято в связи с проникновением на его территорию неизвестных лиц. Об этом сообщили в Telegram-канале Росавиации.

«Меры действуют до нормализации ситуации. На месте работают органы правопорядка», — уточнили в ведомстве.

Также в сообщении указано, что все самолеты, которые должны были сесть в аэропорту Уйташ, в настоящее время перенаправили на запасные аэродромы.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как неизвестные люди, вероятно агрессивно настроенные, бегут в направлении недавно приземлившегося самолета. Пассажиров, спускавшихся по трапу, попросили экстренно вернуться обратно на борт.

По данным издания «Подъем», сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Толпа требует изгнать евреев, прилетевших из Израиля.