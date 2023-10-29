Сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы. Толпа требует изгнать евреев, прилетевших из Израиля

В аэропорту Махачкалы толпа прорвалась на поле и окружила самолет

Толпа мужчин ворвалась в аэропорт Махачкалы в поисках евреев и заблокировала международный терминал. Об этом в своем Telegram-канале сообщило издание «Подъем». Местным жителям не понравилось, что в аэропорту приземлился самолет из Израиля.

Толпа ворвалась в аэропорт Махачкалы в поисках евреев

По данным Telegram-канала Daily Storm, местные жители начали сносить забор махачкалинского аэропорта в поисках граждан еврейского государства, которые должны были прилететь в город. Вход в аэропорт заблокирован толпой, раздаются крики «Аллаху Акбар» и видны флаги Палестины.

Позже дагестанцы ворвались в аэропорт и устроили обыск в помещениях. Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовало издание Baza. Испуганные сотрудники аэропорта пытаются прятаться в служебных кабинетах. По взлетному полю, судя по видео, бегают мужчины, проверяя все самолеты подряд. Пилоты просят пассажиров оставаться на своих местах.

На место событий прибыл российский ОМОН. Толпа потребовала изгнать евреев с территории республики. В полиции Каспийска и Махачкалы объявлено усиление.

В аэропорту у похожего на еврея мужчины отобрали паспорт

Толпа местных жителей остановила принятого за еврея мужчину и отобрала у него паспорт. Как видно из опубликованного Telegram-каналом «Подъем» видео, местные жители окружили мужчину, кто-то кричит ему «Ты яхуд (еврей — прим. «Ленты.ру»)».

Молодой человек попытался спокойно объяснить толпе, что он ни от кого не убегает и на самом деле он не еврей, а узбек и следует в Смоленск.

«Верните мне, пожалуйста, мой паспорт», — попросил пассажир.

Тысячи людей окружили аэропорт и досматривают все машины, в том числе и полицейские

Дагестанцы проверяли паспорта у пассажиров в выезжающих из аэропорта машинах в поисках людей, прилетевших из Израиля. По данным Telegram-канала Baza, толпа проверяла даже сотрудников правоохранительных органов.

Спецназ прибыл в аэропорт

В Махачкалинский аэропорт прибыл спецназ. На кадрах, которые в Telegram-канале публикует издание Baza, видны сотрудники спецподразделений в защитном снаряжении со щитами и дубинками, спокойно прогуливающиеся среди толпы протестующих.

Также в аэропорт прибыли министр по нацполитике Дагестана Энрик Муслимов и министр по делам молодежи Камил Саидов.

Ранее толпа ворвалась в гостиницы Хасавюрта в поисках евреев

Ранее 28 октября сотня жителей Хасавьюрта потребовала выселить граждан Израиля из гостиницы. Местные собрались около двух отелей в Хасавюрте на фоне распространившихся слухов о том, что туда заселились израильтяне.

К гостинице «Фламинго» протестующие пришли с флагами Палестины, требовали выселить израильтян. Между тем администрация вывесила объявление о запрете евреям входить в здание и заявила, что они там не проживают. В отеле «Киев» сообщили, что протестующие хотели устроить рейд по номерам в поисках граждан Израиля. Некоторые постояльцы даже показывали демонстрантам свои паспорта.

Глава Дагестана Сергей Меликов позднее назвал фейк причиной призыва выселить израильтян из отеля в Хасавюрте. Меликов заявил, что причиной требований стали фейки и провокации, на которые поддались доверчивые люди.

Он добавил, что из-за распространенных врагами России фейков «молодые ребята оказались на грани нарушения закона». По его словам, виной всему «экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России (!), далекими от Дагестана и уж тем более от ислама», — прокомментировал глава республики, отметив, что инцидент не красит тех, кто поддался на провокации и позволил собой манипулировать.

Дагестанский депутат раскритиковал штурм аэропорта в поисках евреев

Депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев назвал штурм аэропорта в Махачкале из-за прибытия в него рейса из Израиля негативным фактом.

Я оцениваю это крайне негативно. Я считаю, что проявление любой формы антисемитизма — это обратная сторона в том числе фашизма. То, что там люди подогретые — это факт. То, что их кто-то обманул — это тоже факт. Депутат Султан Хамзаев

Он раскритиковал действия толпы, которая ворвалась на территорию воздушной гавани, чтобы найти евреев.