ОМОН прибыл в российский аэропорт из-за встречающей борт из Израиля толпы

В аэропорту Махачкалы собралась толпа из-за прилетевшего из Израиля борта

Российский ОМОН прибыл в аэропорт Махачкалы, где приземлился борт из Израиля. Об этом в воскресенье, 29 октября, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, возле аэропорта собралась большая толпа местных жителей, требующая изгнать евреев с территории республики. В полиции Каспийска и Махачкалы объявлено усиление. Также издание сообщает, что местные жители проверяют паспорта у выезжающих из аэропорта людей в поисках прилетевших из Израиля.

Ранее 29 октября в Нальчике неизвестные подожгли здание еврейского культурного центра, а 28 октября в дагестанской гостинице произошла попытка «антиеврейского рейда», сотня жителей требовала выселить граждан Израиля. Жители собрались около двух отелей в Хасавюрте на фоне распространившихся слухов о том, что туда заселились израильтяне.