В дагестанской гостинице рассказали о попытке рейда против израильтян

Жители Хасавюрта попытались устроить рейды в гостиницах против граждан Израиля

В дагестанской гостинице произошла попытка «антиеврейского рейда», сотня жителей требовала выселить граждан Израиля. Об этом сообщает издание «Подъем».

Жители собрались около двух отелей в Хасавюрте на фоне распространившихся слухов о том, что туда заселились израильтяне. К гостинице «Фламинго» люди пришли с флагами Палестины, требовали выселить израильтян. Между тем администрация вывесила объявление о запрете евреям входить в здание и заявила, что они там не проживают.

В отеле «Киев» сообщили, что протестующие хотели устроить рейд по номерам в поисках граждан Израиля. Некоторые постояльцы даже показывали демонстрантам свои паспорта. «У кого-то что-то играет, наверное, слухи пускают. Тут их [израильтян] точно нет», — сказали изданию.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к мировому сообществу из-за военного конфликта между Израилем и Палестиной. Он уточнил, что Москва поддерживает Палестину и выступает против войны. Политик предупредил, что данный конфликт может перерасти в нечто большее.