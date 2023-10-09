Кадыров обратился к Западу из-за конфликта между Израилем и Палестиной

Кадыров призвал остановить военный конфликт между Израилем и Палестиной

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к мировому сообществу из-за военного конфликта между Израилем и Палестиной. Он опубликовал видео в своем Telegram-канале.

По мнению политика, мировые лидеры должны единогласно принять справедливое решение по поводу этой ситуации. «Обращаюсь к лидерам мусульманских стран — создайте коалицию и призовите тех, кого вы называете друзьями, Европу и весь Запад, чтобы они не бомбили мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков», — отметил Кадыров.

Он уточнил, что Москва поддерживает Палестину и выступает против войны. Политик предупредил, что данный конфликт может перерасти в нечто большее. «В случае необходимости наши подразделения готовы выступить в качестве миротворческих сил для наведения порядка и противодействия любым возмутителям», — указал он.

Ранее в Израиле в результате ракетного обстрела со стороны радикального палестинского движения ХАМАС была повреждена мечеть, которая носит имя первого президента Чечни Ахмата Кадырова.