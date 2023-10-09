Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:36, 9 октября 2023Мир

Палестинская ракета попала в мечеть имени Кадырова в Израиле

Мечеть имени Кадырова в Израиле повреждена из-за ракетного обстрела ХАМАС

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

В Израиле в результате ракетного обстрела со стороны радикального палестинского движения ХАМАС оказалась повреждена мечеть, которая носит имя первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Израиля в Telegram.

Отмечается, что мечеть расположена в израильском селении Абу-Гош около Иерусалима. «Прямое попадание ракеты террористов ХАМАС», — сказано в тексте.

К публикации прикреплено фото, на котором видно, как над зданием поднимается черный дым.

Нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров открыл в Израиле мечеть имени своего отца в 2014 году. Она расположена на улице, которая также носит имя Ахмата Кадырова. Здание рассчитано на три тысячи человек и является одной из крупнейших мечетей в стране. По информации местных изданий, стоимость проекта составляла 10 миллионов долларов, две трети из которых были предоставлены фондами и общественными организациями Чечни.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Палестинская ракета попала в мечеть имени Кадырова в Израиле

    Стоимость квартиры Димы Билана с видом на Кремль оценили

    Звезда «Иронии судьбы» оценила высказывания покинувших Россию артистов

    В России упало производство алкоголя

    Россиянин на авто протаранил ворота школы-интерната и попал на видео

    Ливан заявил о нежелании вступать в конфликт Израиля и Палестины

    Москвичка во время уборки в квартире обнаружила змею

    Нетаньяху предупредил Байдена о начале наземной операции в секторе Газа

    Названы пять снижающих риск инфаркта привычек

    Внук экс-главы ЦБ предстанет перед судом за хищение миллиардов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости