Палестинская ракета попала в мечеть имени Кадырова в Израиле

Мечеть имени Кадырова в Израиле повреждена из-за ракетного обстрела ХАМАС

В Израиле в результате ракетного обстрела со стороны радикального палестинского движения ХАМАС оказалась повреждена мечеть, которая носит имя первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Израиля в Telegram.

Отмечается, что мечеть расположена в израильском селении Абу-Гош около Иерусалима. «Прямое попадание ракеты террористов ХАМАС», — сказано в тексте.

К публикации прикреплено фото, на котором видно, как над зданием поднимается черный дым.

Нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров открыл в Израиле мечеть имени своего отца в 2014 году. Она расположена на улице, которая также носит имя Ахмата Кадырова. Здание рассчитано на три тысячи человек и является одной из крупнейших мечетей в стране. По информации местных изданий, стоимость проекта составляла 10 миллионов долларов, две трети из которых были предоставлены фондами и общественными организациями Чечни.