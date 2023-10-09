Глюкоза в убежище, Пугачева в аэропорту, а Макаревич желает победы своим. Что делают звезды во время войны в Израиле?

Пугачеву и Галкина якобы заметили в аэропорту Израиля, но они не покинули страну

Прояснилось положение российских звезд, которые находились в Израиле в день начала военного конфликта в стране. Так, например, людей, похожих на певицу Аллу Пугачеву и шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), заметили в одном из местных аэропортов, но позднее Галкин заявил, что не собирается уезжать из охваченного конфликтом ближневосточного государства.

Многие российские звезды оказались в эпицентре военных действий

Утром 7 октября «Исламское движение сопротивление» (ХАМАС) атаковало Израиль, после чего власти страны заявили, что государство официально находится в состоянии войны. Каждая сторона потеряла уже сотни человек, тысячи граждан ранены. Это самое крупное обострение конфликта за последние 50 лет. При этом многие российские звезды оказались в эпицентре военных действий в Израиле.

Глюкоза и ее семья два дня прятались в бомбоубежище

Российская певица Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, прилетела в страну вместе с детьми и супругом, чтобы посетить концерт исполнителя Бруно Марса, который должен был пройти 7 октября в Тель-Авиве. Из-за начавшихся обстрелов выступление отменили. Глюкоза с семьей оказалась в гуще военных событий и укрылась в бомбоубежище.

Журналистка Ксения Собчак отметила, что в понедельник, 9 сентября, Глюкоза и ее родственники собирались вернуться в Россию. Позднее певица опубликовала фото из покидающего Израиль самолета.

Директор Аллы Пугачевой высказалась о возможном переезде артистки из-за атак на Израиль

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Эстрадная певица Алла Пугачева переехала в Израиль вместе с супругом, ведущим Максимом Галкиным, и двумя младшими детьми осенью прошлого года. В разговоре с «Лентой.ру» директор исполнительницы Елена Чупракова сообщила, что не знает, собирается ли артистка переезжать из страны после начала боевых действий.

«У меня нет информации [по этому поводу]», — сказала Чупракова.

При этом в сети появились кадры, на которых похожие на Пугачеву и Галкина люди находятся в израильском аэропорту.

Сам Галкин заявил, что не собирается покидать страну, а также подчеркнул, что они с супругой хотят поддержать израильский народ.

Макаревич пожелал победы бойцам израильской армии, назвав их своими

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен в реестр иноагентов) пожелал удачи бойцам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в конфликте с Палестиной.

Желаю удачи нашим бойцам и считаю часы и дни до нашей победы. Пожалуйста, будьте живы Андрей Макаревич музыкант

При этом сам музыкант, который в последнее время проживал в Израиле, отметил, что завершил тур по Германии и сейчас направляется в Лондон. Он добавил, что не будет комментировать успех своих концертов на фоне военного конфликта.

Кто еще из российских звезд проживает в Израиле

После начала специальной военной операции на Украине (СВО) в Израиль перебрались многие российские артисты: в страну переехал актер Анатолий Белый вместе со своей семьей, а также комик Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Помимо этого, по данным NEWS.ru, в Израиле проживает российский режиссер Тимур Бекмамбетов вместе с супругой.

У кого из звезд есть израильское гражданство

В октябре прошлого года стало известно, что Алла Пугачева получила гражданство Израиля. Второй паспорт появился и у телеведущей Ксении Собчак, однако журналистка предпочла не говорить об этом публично. В начале года интервьюер призналась, что скрывала факт получения израильского гражданства из-за обилия слухов вокруг ее имени.

В апреле прошлого года сообщалось, что российский хип-хоп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр иноагентов) тоже захотел получить паспорт Израиля. Рэпер был замечен в Иерусалиме у офиса Nefesh B'Nefesh, организации, помогающей проходить процедуру репатриации.