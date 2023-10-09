Похожих на Пугачеву и Галкина людей заметили в аэропорту Израиля

Похожих на Пугачеву и Галкина людей заметили в израильском аэропорту

Похожих на российскую исполнительницу Аллу Пугачеву и ведущего и шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) людей заметили в аэропорту Израиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Абзац».

В сети был опубликован кадр, на котором был запечатлен мужчина, похожий на юмориста, а также женщина, сфотографированная со спины, с рыжими волосами, прическа которой напоминает волосы исполнительницы.

Незадолго до этого Галкин рассказал об обстановке в Израиле, куда переехал после начала специальной военной операции (СВО). Шоумен поведал, что он и его семья проснулись в день начала операции «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) в 6:30 утра от гудков сирен. Он также выразил соболезнования всем, кто пострадал из-за атаки палестинского движения.

Ранее директор эстрадной певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова высказалась о возможном переезде артистки из-за атак на Израиль со стороны исламистской группировки ХАМАС.