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10:47, 9 октября 2023Культура

Андрей Макаревич пожелал победы израильской армии

Андрей Макаревич пожелал победы бойцам израильской армии, назвав их своими

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен в реестр иноагентов) пожелал удачи бойцам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в конфликте с Палестиной, а также назвал их своими. Об этом он сообщил в своем Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Желаю удачи нашим бойцам и считаю часы и дни до нашей победы. Пожалуйста, будьте живы», — написал исполнитель, подчеркнув, что не будет комментировать успех своих выступлений на фоне государственного конфликта.

Сейчас музыкант проживает в Израиле вместе с супругой — журналисткой и фотографом Эйнат Кляйн. Весной в Тель-Авиве родился их сын Эйтан. В интервью Ксении Собчак музыкант заявил, что не собирается возвращаться в Россию в ближайшее время. Макаревич отметил, что не намерен объяснять свою эмиграцию. По словам артиста, он и раньше часто и надолго уезжал в другие страны.

Ранее сообщалось, что людей, похожих на российскую исполнительницу Аллу Пугачеву и ведущего и шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), заметили в аэропорту Израиля.

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    Анастасия Астахова
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