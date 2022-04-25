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Жена Макаревича заявила о нежелании оформлять сыну российское гражданство

Жена Макаревича заявила о нежелании оформлять новорожденному сыну гражданство России
Эйнат Кляйн и Андрей Макаревич

Эйнат Кляйн и Андрей Макаревич. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Супруга российского певца и участника рок-группы «Машина Времени» Андрея Макаревича Эйнат Кляйн заявила о том, что они с мужем не будут оформлять российское гражданство новорожденному сыну. Об этом женщина заявила в интервью «Осторожно, Собчак!».

По словам 37-летней Кляйн, которая впервые стала матерью в конце марта этого года, родив Макаревичу сына Эйтана, она не видит смысла в том, чтобы заниматься оформлением российского гражданства ребенку. При этом жена артиста подчеркнула, что разговаривать с ним она будет на русском языке.

«У нашего сына не будет российского гражданства. Это абсолютно осознанное мое решение. Главное — зачем?! Израильское гражданство перекроет все 99,9 процента его потребностей. Моя мама уже не в Киеве. К счастью, она приехала сюда. Считаю, настоящий еврей должен жить в Израиле», — заявила супруга музыканта.

Сам Макаревич поведал Собчак, что не собирается возвращаться в Россию в ближайшее время. «Мне кажется, очень многие поедут обратно. Не хочу объяснять никому свою эмиграцию. Я часто уезжал куда-то и достаточно надолго», — сообщил музыкант.

Ранее стало известно об отмене сразу несколько концертов рок-группы «Машина времени», бессменным участником, а также основателем которой является Макаревич.

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Анастасия Астахова
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Жена Макаревича заявила о нежелании оформлять сыну российское гражданство
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