Жена Макаревича заявила о нежелании оформлять сыну российское гражданство

Жена Макаревича заявила о нежелании оформлять новорожденному сыну гражданство России

Супруга российского певца и участника рок-группы «Машина Времени» Андрея Макаревича Эйнат Кляйн заявила о том, что они с мужем не будут оформлять российское гражданство новорожденному сыну. Об этом женщина заявила в интервью «Осторожно, Собчак!».

По словам 37-летней Кляйн, которая впервые стала матерью в конце марта этого года, родив Макаревичу сына Эйтана, она не видит смысла в том, чтобы заниматься оформлением российского гражданства ребенку. При этом жена артиста подчеркнула, что разговаривать с ним она будет на русском языке.

«У нашего сына не будет российского гражданства. Это абсолютно осознанное мое решение. Главное — зачем?! Израильское гражданство перекроет все 99,9 процента его потребностей. Моя мама уже не в Киеве. К счастью, она приехала сюда. Считаю, настоящий еврей должен жить в Израиле», — заявила супруга музыканта.

Сам Макаревич поведал Собчак, что не собирается возвращаться в Россию в ближайшее время. «Мне кажется, очень многие поедут обратно. Не хочу объяснять никому свою эмиграцию. Я часто уезжал куда-то и достаточно надолго», — сообщил музыкант.

Ранее стало известно об отмене сразу несколько концертов рок-группы «Машина времени», бессменным участником, а также основателем которой является Макаревич.