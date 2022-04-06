У 68-летнего Андрея Макаревича родился сын

У 68-летнего музыканта Андрея Макаревича в Тель-Авиве родился четвертый ребенок

Советский и российский музыкант Андрей Макаревич в четвертый раз стал отцом. Об этом говорится в официальном аккаунте группы «Машина Времени» во «ВКонтакте».

Сын 68-летнего лидера «Машины Времени» появился на свет 30 марта в Тель-Авиве. Мальчика назвали Эйтан. Матерью ребенка стала четвертая жена рокера Эйнат Кляйн — израильская журналистка и фотограф. Отмечается, что пара состоит в браке с декабря 2019 года.

«Показатели идеальные — 10 из 10, характер активный и любознательный, аппетит хороший, голос громкий, остальное будет понятно со временем», — говорится в сообщении. Поклонники «Машины Времени» также пожелали новорожденному «счастья и мирного неба над головой!»

Известно, что у Андрея Макаревича есть внебрачная дочь Дана 1975 года рождения, а также сын Иван, появившийся на свет в 1987 году в браке со второй супругой Аллой Голубкиной. В 2000 году у исполнителя родилась дочь Анна в гражданском браке с пресс-атташе группы Анной Рождественской.