В России отменили концерты «Машины времени»

Представитель «Машины времени» подтвердил отмену нескольких концертов группы в России

В России отменили несколько концертов группы «Машина времени». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя музыкального коллектива.

«Действительно, концерты отменяются», — подтвердил он.

Речь идет о выступлениях «Машины времени» в Курске, Воронеже, Белгороде и Архангельске.

Лидер группы Андрей Макаревич выразил сожаление по этому поводу, однако не увидел в происходящем «ничего нового». «Давно живем. Будем жить дальше», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в апреле стало известно, что 68-летний Макаревич в четвертый раз стал отцом. Сын исполнителя появился на свет 30 марта в Тель-Авиве. Мальчика назвали Эйтан. Матерью ребенка стала четвертая жена рокера Эйнат Кляйн — израильская журналистка и фотограф. Отмечается, что пара состоит в браке с декабря 2019 года.