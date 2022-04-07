Источник из окружения Моргенштерна заявил, что музыкант хочет получить гражданство Израиля

Российский рэпер Алишер Моргенштерн захотел получить гражданство Израиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Можем объяснить» со ссылкой на источники из окружения музыканта.

Канал также опубликовал фотографию хип-хоп-исполнителя, якобы сделанную в Иерусалиме. На ней Моргенштерн запечатлен на фоне офиса Nefesh B'Nefesh, организации, помогающей проходить процедуру репатриации.

Ранее ряд СМИ сообщил, что за последнее время многие российские звезды покинули страну. Отмечалось, что из России уехали певцы Алла Пугачева, Олег Газманов и режиссер Константин Богомолов. Все трое опровергли эту информацию.

В ноябре 2021 года сообщалось, что Моргенштерн отправился сначала в Белоруссию, а затем в ОАЭ. Это произошло на фоне заявлений председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что хип-хоп-артист торгует наркотиками в социальных сетях.