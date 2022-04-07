Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Моргенштерн захотел получить гражданство Израиля

Источник из окружения Моргенштерна заявил, что музыкант хочет получить гражданство Израиля
Моргенштерн

Моргенштерн. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский рэпер Алишер Моргенштерн захотел получить гражданство Израиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Можем объяснить» со ссылкой на источники из окружения музыканта.

Канал также опубликовал фотографию хип-хоп-исполнителя, якобы сделанную в Иерусалиме. На ней Моргенштерн запечатлен на фоне офиса Nefesh B'Nefesh, организации, помогающей проходить процедуру репатриации.

Материалы по теме:
От Моргенштерна до Инстасамки: почему в России преследуют и запрещают провокационных артистов?
От Моргенштерна до Инстасамки:почему в России преследуют и запрещают провокационных артистов?
27 ноября
«У меня суки, деньги, тачки» Почему вся Россия говорит о Моргенштерне и в чем секрет его успеха
«У меня суки, деньги, тачки»Почему вся Россия говорит о Моргенштерне и в чем секрет его успеха
29 июня

Ранее ряд СМИ сообщил, что за последнее время многие российские звезды покинули страну. Отмечалось, что из России уехали певцы Алла Пугачева, Олег Газманов и режиссер Константин Богомолов. Все трое опровергли эту информацию.

В ноябре 2021 года сообщалось, что Моргенштерн отправился сначала в Белоруссию, а затем в ОАЭ. Это произошло на фоне заявлений председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что хип-хоп-артист торгует наркотиками в социальных сетях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Трюдо пообещал не высылать российских дипломатов
В США рассказали о слежке за российской армией на Украине из космоса
Стали известны дата и место похорон Владимира Жириновского
Семь месяцев тренировок изменили блогершу до неузнаваемости
Две российские школьницы провалились под лед на реке и попали на видео
Крупнейший видеоресурс России внедрил уникальную технологию
Warner Bros. приостановила работу со звездой «Флэша» после его ареста
Всемирная ассоциация олимпийцев выступила против отстранения россиян
Европа откажется от российского угля позже срока
Робот-ученый «Ева» воспроизвел менее трети научных работ о раке
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.