Алла Пугачева ответила на слухи о своей эмиграции из России

Певица Пугачева ответила священнику, который заявлял о ее эмиграции из России

Советская и российская певица Алла Пугачева опровергла слухи о своей эмиграции из России. Она выложила соответствующее видеообращение в своем Instagram-аккаунте.

Артистка ответила известному проповеднику, священнику РПЦ Андрею Ткачеву, который ранее заявил, что «Пугачева навсегда покинула Россию». Певица подчеркнула, что «каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией».

«Вернусь — разберемся. Схожу в церковь твою, помолюсь за тебя», — подытожила 72-летняя знаменитость.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева поделилась новой фотографией и вызвала споры в соцсети. Она опубликовала селфи, на котором крупным планом изображено ее лицо с ярким макияжем.