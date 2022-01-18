Внешность Пугачевой на новом фото стала предметом обсуждений в сети

Российская певица Алла Пугачева поделилась новой фотографией и вызвала споры в соцсети. Снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram.

72-летняя знаменитость опубликовала селфи, на котором крупным планом изображено ее лицо с ярким макияжем. На размещенном кадре видно, что исполнительница нанесла на веки золотистые тени и накрасила губы помадой нюдового оттенка. При этом волосы звезды уложены волнами. Кроме того, она также сделала контуринг скул.

Публикация Пугачевой стала предметом бурных обсуждений в комментариях. Подписчики неоднозначно отнеслись к ее посту. Некоторые обругали внешность певицы. «Плохие фото получаются у всех, но вы же их не выкладываете в Instagram», «Я Аллу не узнала», «Неудачное селфи», «Где брови?», «Ну это уже не Алла Пугачева», «Зачем это нужно было выкладывать», — высказывались поклонники.

В то же время другие фанаты восхитились внешним видом знаменитости. «Самая мудрая, прекрасная женщина», «Я думаю, фото обычное. Поэтому и звучит про доверие», «Спасибо вам за правду, вы чудесно выглядите», «Она может себе позволить выложить любое фото, она это заслужила, и я ее обожаю любой!» — писали юзеры.

В декабре 2020 года внешность Аллы Пугачевой на новогоднем фото напугала фанатов. На нем 71-летняя исполнительница запечатлена вместе с супругом, 44-летним Максимом Галкиным, в кругу друзей и близких на фоне новогодней елки. «Одна пластика. Бабульки, успокойтесь», — критиковали пользователи сети.