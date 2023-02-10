Собчак объяснила наличие у нее израильского паспорта

Собчак заявила, что не сообщала публично о получении израильского паспорта из-за слухов

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак в эфире своего проекта «Осторожно: новости» на YouTube объяснила наличие у нее израильского паспорта. Она заявила, что не стала публично сообщать о получении гражданства другой страны из-за обилия слухов вокруг ее имени.

«Паспорт я получила, когда мир вокруг стал рушиться и стало понятно, что мне от этого надо уберечь себя и свою семью (...). Пока паспорта у меня не было, я прямо говорила, что его нет. Ну а затем, учитывая уровень спекуляций вокруг моего имени, специально сообщать о его получении я не стала», — рассказала телеведущая и отметила, что уведомила о получении израильского паспорта МВД России. Собчак также подчеркнула, что остается гражданкой России и платит налоги.

В апреле 2022 года издание Haaretz сообщило о получении Собчак и ее сыном израильского гражданства. Перед этим, в марте, журналистка заявляла, что у нее есть только российское гражданство. Слух о наличии израильского паспорта она также опровергала в мае 2021 года.

В октябре медиаменеджер Тина Канделаки опубликовала фото израильского паспорта Собчак. Согласно снимку, документ был выдан в сентябре 2022 года, а статус эмигранта был получен журналисткой в марте 2022 года. Позднее мать Собчак сенатор Людмила Нарусова подтвердила наличие у ее дочери израильского гражданства.