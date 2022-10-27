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17:20, 27 октября 2022Интернет и СМИ

Канделаки показала фото израильского паспорта Собчак

Тина Канделаки опубликовала фотографию израильского паспорта Ксении Собчак

Фото:Telegram-канал «Тина Канделаки»

Телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки показала фотографию израильского паспорта журналистки Ксении Собчак. Снимок документа был опубликован в Telegram-канале Канделаки.

Согласно информации на фото, паспорт был выдан 20 сентября 2022 года. Также в документе указано, что статус эмигранта был получен журналисткой 28 марта 2022 года.

О том, что у Собчак есть израильский паспорт, стало известно 27 октября. Директор департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис рассказал, что журналистка въехала в страну как гражданка Израиля. При этом еще в мае Собчак заявила, что у нее нет израильского гражданства.

26 октября сообщалось, что Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова за удаление постов в одном из Telegram-каналов. Фигурантами этого же дела стали коммерческий директор журналистки Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский. Их обоих задержали.

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Олег Давыдов
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