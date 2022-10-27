Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:54, 27 октября 2022Интернет и СМИ

Стали известны подробности отъезда Собчак в Литву

Глава госбезопасности Литвы Яунишкис: Собчак въехала в страну по израильскому паспорта

Фото: Павел Кашаев / globallookpress.com

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак, которая стала подозреваемой по делу о вымогательстве, въехала в Литву как гражданка Израиля. Об этом сообщил директор департамента госбезопасности республики Дарюс Яунишкис. Подробности стали известны ТАСС.

Глава департамента госбезопасности Литвы подтвердил, что журналистка находится в Литве. «Собчак является гражданкой Израиля, в этом качестве по израильскому паспорту она может въехать в Литву, визы не надо, и находиться здесь в течение 90 суток», — сказал он.

Яунишкис добавил, что конкретных разведывательных данных о том, может ли пребывание Собчак в Литве представлять угрозу для национальной безопасности, нет.

Ранее сообщалось, что Собчак заметили при пересечении пешком границы Белоруссии и Литвы.

О том, что Собчак попала в число подозреваемых по делу о вымогательстве, стало известно 26 октября. Фигурантами этого же дела стали ее коммерческий директор Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский. Из материалов дела следует, что их подозревают в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова за удаление постов в одном из Telegram-каналов. Суханова и Романовского задержали.

Оружие России
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Бывший украинский пленный рассказал о нанесении массированного удара по Киеву
Российский режиссер Илья Найшуллер снимет боевик с Идрисом Эльбой и Джоном Синой
Курорты юга России соединят прямым транспортным сообщением
Главный раввин России назвал оскорбительной и опасной статью помощника Патрушева
В Совфеде назвали актом терроризма удар ВСУ по ТЭС в Севастополе
Собчак прокомментировала арест своего коммерческого директора
Незнакомцы заселились в купленный парой дом и отказались съезжать
В Белоруссии решили нарастить производство беспилотников
Медведев пообещал отмщение за всех погибших в бою россиян
Из лунного реголита создали кирпичи для космической базы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.