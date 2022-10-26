Собчак заподозрили в вымогательстве

RT: Собчак проходит по делу о вымогательстве в качестве подозреваемой

Телеведущая Ксения Собчак проходит по делу о вымогательстве в качестве подозреваемой. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

По его словам, она успела уехать из России, так как ее предупредили за сутки до обысков у коммерческого директора Кирилла Суханова.

Ранее 26 октября стало известно, что на допросе он дал показания на свою начальницу по делу о вымогательствах. По его словам, Собчак за деньги не публиковала компрометирующую информацию в своих Telegram-каналах. Именно после этого было решено задержать и допросить телеведущую, однако Собчак узнала об этом и улетела из страны.