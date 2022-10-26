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16:19, 26 октября 2022Силовые структуры

Раскрыты подробности показаний Кирилла Суханова против Ксении Собчак

Раскрыты подробности показаний Суханова против Собчак по делу о вымогательствах

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Раскрыты подробности показаний Кирилла Суханова против журналистки Ксении Собчак по делу о вымогательствах. Об этом сообщают «Вести. Дежурная часть».

По данным издания, полицейские допросили коммерческого директора журналистки, и он рассказал, что Собчак за деньги не публиковала компрометирующую информацию в своих Telegram-каналах. Именно после этого было решено задержать и допросить телеведущую, однако Собчак узнала об этом и улетела из страны.

26 октября сообщалось, что для того, чтобы запутать оперативников, Собчак накануне купила билеты на самолет в Дубай, а сегодня — в Турцию. Однако журналистка так и не воспользовалась авиабилетами, уехав вместо этого в Литву через Белоруссию в ночь на 26 октября.

Оперативная группа выезжала для задержания журналистки после того, как в ее доме были проведены обыски.

О задержании Суханова в рамках уголовного дела стало известно 25 октября. Также был задержан бывший главный редактор издания Tatler Ариан Романовский. По некоторым данным, они фигурируют в деле о вымогательстве у высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров российских компаний через Telegram-каналы.

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Екатерина Власова
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