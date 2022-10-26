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14:59, 26 октября 2022Силовые структуры

Стало известно о выезде оперативников для задержания Собчак

Baza: оперативники выезжали в аэропорт Внуково-3 для задержания журналистки Собчак

Фото: Viktor Korotayev / Reuters

Оперативная группа выезжала для задержания журналистки Ксении Собчак после того, как в ее доме были проведены обыски. Об этом стало известно изданию Baza.

По его информации, силовики направились в аэропорт Внуково-3, откуда ведущая якобы собиралась вылететь за границу.

При этом источник РИА Новости ранее заявил, что Собчак все же покинула Россию — по данным собеседника агентства, она направилась через Белоруссию в Литву. С чем связана ее поездка, он не уточнил.

Сама журналистка пока никак не комментировала данные сведения.

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Ранее сообщалось об обысках в подмосковном доме Собчак по делу против ее коммерческого директора Кирилла Суханова. При этом у нее самой никакого процессуального статуса не было.

О задержании Суханова в рамках уголовного дела стало известно во вторник, 25 октября. Также был задержан бывший главный редактор издания Tatler Ариан Романовский. По некоторым данным, они фигурируют в деле о вымогательстве у высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров российских компаний через Telegram-каналы.

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Варвара Кошечкина
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