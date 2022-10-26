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11:21, 26 октября 2022Интернет и СМИ

Стало известно об обысках в подмосковном доме Собчак

В подмосковном доме Собчак проводятся обыски по делу против ее коммерческого директора

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В подмосковном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак проводятся обыски по делу против ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Об этом стало известно ТАСС от источника в правоохранительных органах.

«У Собчак проводятся обыски по делу о вымогательстве, в рамках которого задержан ее коммерческий директор Кирилл Суханов», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что у самой журналистки никакого процессуального статуса нет.

О задержании коммерческого директора Собчак сообщалось 25 октября. Суханова доставили в Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий.

Перед этим журналистка рассказала, что Суханов перестал выходить на связь с утра 25 октября.

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Евгения Наумова
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