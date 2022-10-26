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11:59, 26 октября 2022Силовые структуры

Силовики пришли с обысками домой к коммерческому директору Собчак

Силовики проводят обыски дома у коммерческого директора Собчак по делу о вымогательстве
Начало событий в новости Стало известно об обысках в подмосковном доме Собчак

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски дома у Кирилла Суханова, работающего коммерческим директором телеведущей Ксении Собчак. Об этом РБК сообщил источник, близкий к МВД.

Следственные действия проходят параллельно с обысками в подмосковном доме самой Собчак. У нее никакого процессуального статуса нет. Силовики пришли в рамках расследования дела о вымогательстве, в котором подозревается Суханов.

Он был задержан 25 октября в московском ресторане сотрудниками ФСБ.

Собчак заявила, что расценивает задержание своего представителя как «очередное давление на журналистику». Она добавила, что следит за ситуацией.

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Любовь Ширижик
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