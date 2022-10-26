Силовые структуры
Силовики пришли с обысками домой к коммерческому директору Собчак
Силовики проводят обыски дома у коммерческого директора Собчак по делу о вымогательстве
Начало событий в новости Стало известно об обысках в подмосковном доме Собчак
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски дома у Кирилла Суханова, работающего коммерческим директором телеведущей Ксении Собчак. Об этом РБК сообщил источник, близкий к МВД.
Следственные действия проходят параллельно с обысками в подмосковном доме самой Собчак. У нее никакого процессуального статуса нет. Силовики пришли в рамках расследования дела о вымогательстве, в котором подозревается Суханов.
Он был задержан 25 октября в московском ресторане сотрудниками ФСБ.
Собчак заявила, что расценивает задержание своего представителя как «очередное давление на журналистику». Она добавила, что следит за ситуацией.