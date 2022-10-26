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14:14, 26 октября 2022Интернет и СМИ

Стало известно об отъезде Собчак в Литву

Источник РИА Новости заявил, что Ксения Собчак уехала через Белоруссию в Литву

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак уехала из России через Белоруссию в Литву. Об этом стало известно РИА Новости от источника, знакомого с ситуацией.

«Она через Белоруссию уехала в Литву», — заявил источник агентства. С чем связана поездка журналистки, не уточняется.

При этом Baza утверждает, что Собчак планировали задержать. «По предварительным данным, для задержания Ксении Собчак оперативники выезжали в аэропорт Внуково-3», — сообщается в Telegram-канале издания.

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26 октября стало известно об обысках в подмосковном доме Собчак по делу против ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Отмечалось, что у самой журналистки никакого процессуального статуса нет. Обыск параллельно проходил и в доме самого Суханова.

О задержании коммерческого директора Собчак в рамках уголовного дела сообщалось 25 октября. Суханова доставили в главное следственное управление ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий. По какой именно статье было возбуждено уголовное дело, не уточнялось. Позднее Собчак заявила, что расценивает задержание своего представителя как «очередное давление на журналистику». Она добавила, что следит за ситуацией.

Перед этим в ряде Telegram-каналов распространилась информация о том, что Суханов был задержан в Москве в ночь на 25 октября. Знакомый с ситуацией источник рассказал, что коммерческий директор Собчак стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве.

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Олег Давыдов
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