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15:33, 26 октября 2022Силовые структуры

Стало известно о наличии у полицейских постановления о задержании Ксении Собчак

ТАСС: у полиции было постановление о задержании Ксении Собчак
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

У полицейских было постановление от следователей о задержании журналистки Ксении Собчак, которая покинула Россию. Об этом в среду, 26 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным источника, чтобы запутать оперативников, Собчак накануне купила билеты на самолет в Дубай, а сегодня — в Турцию. Однако журналистка так и не воспользовалась авиабилетами, уехав вместо этого в Литву через Белоруссию в ночь с 25 на 26 октября.

Ранее сообщалось, что оперативная группа выезжала для задержания журналистки Ксении Собчак после того, как в ее доме были проведены обыски.

В подмосковном доме Собчак прошли обыски по делу против ее коммерческого директора Кирилла Суханова. При этом у нее самой никакого процессуального статуса не было.

О задержании Суханова в рамках уголовного дела стало известно во вторник, 25 октября. Также был задержан бывший главный редактор издания Tatler Ариан Романовский. По некоторым данным, они фигурируют в деле о вымогательстве у высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров российских компаний через Telegram-каналы.

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Владимир Шарапов
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